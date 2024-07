Botte e offese alla moglie Marito allontanato da casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Un altro caso di violenza di genere in provincia. Un trentanovenne straniero, indagato per maltrattamenti contro i familiari e lesioni personali aggravate, è stato colpito dmisura dell’allontanamento dfamiliare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dpersona offesa, con l’applicazione anche del braccialetto elettronico. I carabinieri della stazione dilecchio di Reno – coordinati dProcura – sono intervenuti dopo l’ennesimo episodio di violenza ai danni delladell’uomo, italiana sulla trentina. La donna, sentita dai militari dell’Arma, ha raccontato di essere oggetto di continue aggressioni sia verbali che fisiche da parte del. Aggressioni che, in molti casi, avvenivano anche davanti ai figli minorenni della coppia.