Battuto il Fehérvár Enthroners Seamen altro successo | Stiamo crescendo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Continua il buon momento deiMilano. Dopo il buonin trasferta contro i Barcelona Dragons (27-18), nella sesta giornata di European League of Football i milanesi hanno superato, tra le mura amiche del Velodromo Vigorelli, gli ungheresi delper 19-14. La gara dell’impianto di via Arona è stata combattuta fino alla fine, ma al termine delle ostilità i marinai sono riusciti ad ottenere la posta in palio: "Siamo felici per il– esordisce il patron Paolo Mutti - , ma siamo stati poco continui e abbiamo fatto alcuni errori di esecuzione che non ci hanno permesso di vincere più largamente". Rispetto allo scorso anno, dove iavevano realizzato solo due vittorie (e dieci sconfitte), al giro di boa sono già arrivate tre gioie nel torneo europeo.