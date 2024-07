Arnautovic Rangnick ci crede | Maturato e ancora veloce! Ha tutte le qualità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Austria ha un sogno: battere la Turchia e proseguire nell’Europeo. Marko, esaltato dal suo CT Ralf, proverà a dare il proprio contributo.RCI – Alle ore 21.00 di questa sera Markoscenderà in campo con la maglia dell’Austria per provare a fermare la Turchia del compagno interista Hakan Calhanoglu (che, però, non potrà essere in campo). La squadra di Ralfha l’obiettivo e il grande sogno di riuscire a strappare il pass per i quarti di finale all’Europeo e per raggiungerlo utilizzerà anche l’arma. Proprio sull’attaccante dell’Inter si è pronunciato il commissario tecnico dell’Austria, esaltando il percorso di crescita effettuato negli ultimi anni., quanta fiducia dal CTAPPREZZAMENTI – Prima di Austria-Turchia il CT Ralf, come riporta spox.