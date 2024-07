Amici ex allievo dell’ultima edizione svela | Il programma mi ha cambiato prima scappavo dalla realtà

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 2 luglio 2024) Un exdi23 ha raccontato la sua esperienza nel talent show. Elia Flagella, in arte Ayle, protagonista della ventitreesimadidi Maria De Filippi, si è raccontato a Lorella Cuccarini. Nell’ultimo episodio della rubrica Dimmi di te, uno dei format realizzaticoach diper il suo canale YouTube, il cantante ha spiegato cosa lo spinse a lasciare il talent show per poi farvi ritorno: Dal 14 febbraio è ricominciato tutto perché sono rientrato con uno spirito differente, ovvero lo spirito del sacrificio e dell’impegno. Cosa che facevo anchema veniva condizionato molto da un insieme di insicurezze che mi bloccavano su ogni cosa. Invece da lì èil mio spirito di combattimento. Già da quando stavo salutando tutti mi stavo pentendo, solo che volevo essere coerente con me stesso e coerente con la scelta che stavo facendo.