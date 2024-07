A marzo finì 6-1 in amichevole ora Austria-Turchia vale i quarti nel lato morbido del tabellone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Tre mesi fa circa, le due squadre si sono affrontate incon un clamoroso 6-1 per l’sulla, ma adesso c’è in palio ben altro. Le due nazionali non potevano sapere che il loro destino sarebbe stato nuovamente legato a doppio filo, ma in una partita decisamente più importante come un ottavo agli Europei, peraltro nelpiùdelche, in via del tutto ipotetica, opporrebbe alla vincitrice di questo scontro equilibratissimo l’Olanda aie l’Inghilterra in semifinale. Un’occasione ghiotta per due outsider che hanno mostrato cose diverse. Entrambe con 6 punti, ma nel gruppo D all’sono bastati per il primo posto, mettendosi dietro la Francia con cui hanno perso per un autogol, per poi battere prima la Polonia, poi l’Olanda.