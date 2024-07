Wimbledon 2024 | programma orari e ordine di gioco martedì 2 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di. Si apre con la detentrice dle titolo Marketa Vondrousova, seguita da Novak Djokovic e – si spera viste le condizioni fisiche non eccellenti – Andy Murray per il suo ultimo. Ancora 5 gli azzurri impegnati: Bronzetti al femminile e Nardi, Musetti, Cobolli e Darderi tra gli uomini in questa seconda giornata. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 14:30 – Bouzas Maneiro vs (6) Vondrousova a seguire – Kopriva vs (2) Djokovic a seguire – Murray vs Machac COURT 1 Ore 14:00 – (4) Rybakina v Ruse a seguire – Carballes Baena vs (4) Zverev a seguire – (1) Swiatek vs Kenin COURT 2 Ore 12:00 – Krueger vs (5) Pegula a seguire – (6) Rublev vs Comesana a seguire – (28) Draper vs Ymer a seguire – (10) Jabeur vs Uchijima COURT 3 Ore 12:00 – (7) Hurkacz vs Albot a seguire – (32) Boulter vs Maria a seguire – Norrie vs Diaz Acosta a seguire – (11) Collins vs Tauson COURT 12 Ore 12:00 – Duckworth vs (9) De Minaur a seguire – Tomljanovic vs (13) Ostapenko a seguire – Putintseva vs Kerber a seguire – Evans vs (24) Tabilo COURT 18 Ore 12:00 – Dart vs Bai a seguire – Daniel vs (11) Tsitsipas a seguire – (13) Fritz vs O’Connell a seguire – Linette vs (21) Svitolina COURT 4 Ore 12:00 – (30) Etcheverry vs Nardi a seguire – Masarova vs (15) Samsonova a seguire – Safiullin vs (26) Cerundolo a seguire – Carle vs Volynets COURT 5 Ore 12:00 – Bucsa vss Bogdan a seguire – Kalinina vs Avanesyan a seguire – Ruusuvuori vs McDonald a seguire – Halys vs Eubanks COURT 6 Ore 12:00 – Nishioka vs Borges a seguire – Pera vs Potapova a seguire – Nishikori vs Rinderknech COURT 7 Ore 12:00 – Lestienne vs (25) Musetti a seguire – Fils vs Stricker a seguire – Dodin vs Snigur COURT 8 Ore 12:00 – Siegemund vs Baindl a seguire – Fearnley vs Moro Canas a seguire – Sherif vs Galfi a seguire – Golubic vs Niemeier COURT 9 Ore 12:00 – Popyrin vs Monteiro a seguire – Bouzkova vs Riera a seguire – Cobolli vs Hijikata a seguire – Osorio vs Davis COURT 11 Ore 12:00 – Wang vs Tomova a seguire – Coria vs Walton a seguire – Montgomery vs Gadecki a seguire – Pouille vs Djere COURT 14 Ore 12:00 – Jubb vs Seyboth Wild a seguire – (23) Garcia vs Blinkova a seguire – Karatsev vs (21) Khachanov a seguire – Frech vs (20) Haddad Maia COURT 15 Ore 12:00 – Munar vs Harris a seguire – (17) Kalinskaya vs Udvardy a seguire – Searle vs Giron a seguire – Jones vs Martic COURT 16 Ore 12:00 – (20) Korda vs Mpetshi Perricard a seguire – (15) Rune vs Kwon a seguire – Wozniacki vs Parks a seguire – (31) Krejcikova vs Kudermetova COURT 17 Ore 12:00 – Darderi vs Choinski a seguire – Bronzetti vs (30) Fernandez a seguire – Stakusic vs (27) Siniakova a seguire – (17) Auger-Aliassime vs KokkinakisdiSportFace.