UFC Corner #236 – Guerrieri senza tempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un saluto a tutti i lettori di Zona Wrestling da Giammarco Ibba che da Cagliari, ma col cuore alla T-Mobile Arena di Las Vegas, vi dà il benvenuto all’appuntamento numero 236 con UFC, oggi sui vostri schermi in occasione dell’International Fight Week, che consegna agli archivi UFC 303: Pereira Vs Prochazka 2. Welterweight bout: #14 Michael “Venom” Page Vs #7 Ian “The Future” Machado Garry Inizia l’interessantissimo opener della serata ed MVP ci entra con la tipica guardia da point fighting, ma è quando tenta un Front Kick che Garry compie la giusta lettura e porta a terra l’incontro dove va vicinissimo alla finalizzazione per Rear Naked Choke, per poi portare a casa il primo 10-9 grazie al controllo a terra durato per più di metà della prima ripresa.