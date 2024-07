Tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon 2024 | dove vedere la sfida con il tedesco Hanfmann

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’All England Lawn Tennis and Croquet Club, sede dell’unico torneo degli Slam che si gioca sull’erba, apre oggi i suoi battenti. È il primo luglio, inizia. Il Centre Court ospiterà anche l’esordio diin questa edizione del torneo, al suo primo Slam da numero uno del ranking Atp. Quello dell’italiano sarà il terzo match di giornata sul campo principale: il programma, che inizia alle 14, prevede prima le sfide tra Kovacevic e Medvedev e tra Bektas Sabalenka. La partita trae Hanfamann non comincerà prima delle 18.30 e per vederla sarà necessario essere abbonati a Sky: la rete, che ha l’esclusiva su, trasmetterà sui suoi canali dedicati allo sport – e in streaming su Now – 750 ore tra match, collegamenti e analisi in studio.