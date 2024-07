Torna l’instabilità | alternanza di sole e pioggia calano le temperature

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Simone Beretta del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il meteo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, che in questi ultimi giorni della settimana ha portato giornate estive, è già in fase di una graduale ritirata, permettendo di fatto ad un vortice depressionario posizionato ora a nord del Regno unito, di spingere già dalla giornata odierna e per i prossimi giorni di inizio luglio impulsi freschi e debolmente instabili, verso il mediterraneo fino a lambire il nord Italia. Ne conseguirà quindi sulla nostra regione una certa variabilità, con fasiggiate, alternate a episodi temporaleschi sulle alpi in sconfinamento alle addicenti pianure.