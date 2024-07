Soumahoro fa festa | revocati gli arresti domiciliari a moglie e suocera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il tribunale di Latina ha revocato ia Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, rispettivamentedell'onorevole Aboubakar, imputate insieme ad altri per accuse che vanno dalla frode in pubbliche forniture alla bancarotta, fino all'autoriciclaggio, perché accusate di aver utilizzato in maniera illegale e poco trasparente il denaro destinato ai migranti ospitati nei centri che gestivano con la cooperativa Karibu nel comune di Sezze in provincia di Latina e di averlo speso in beni griffati e investimenti immobiliari all'estero. Secondo le accuse, il gruppo avrebbe evaso milioni di euro tra Iva e contributi. Le due donne dovranno recarsi ogni giorno a firmare presso la stazione del Carabinieri.