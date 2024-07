Russia il manager Siad rapito e liberato dalla polizia dopo 3 giorni | Un tentativo di estorsione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Stefano Guidotti, 56enne imprenditoredell’aziendain, è stato aggredito e sequestrato a scopo dida alcuni criminali etrea Bryansk, città al confine con l’Ucraina. Il rapimento risale a venerdì mattina (28 giugno), nel centro di Mosca, quando Guidotti è stato caricato in un’auto di grossa cilindrata dai suoiri. La vicenda è seguita dal console generale italiano nella capitale russa e dal Ministero degli Esteri. Guidotti, al momento, sarebbe in buone condizioni di salute, nonostante il fortissimo choc. Per i fatti, le forze dell’ordine russe avrebbero arrestato quattro sospettati, con un’età compresa tra i 21 e i 36 anni.è uno dei principali gruppi chimici italiani, con un fatturato 2023 di oltre 1 miliardo di euro, 70.