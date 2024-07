Pagamenti elettronici rischi e vantaggi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nel 2022, per la prima volta in Italia, la quota dinon in contanti nei punti vendita (51%) ha superato quella deiin contanti (49%). Complice certamente la pandemia di Covid-19, che ha giocato un ruolo cruciale nell'accelerare questa tendenza. Le misure di distanziamento sociale e la paura del contagio hanno spinto molti a evitare l'uso del contante, considerato potenzialmente veicolo di trasmissione del virus. Ma questo fatto ci racconta un fenomeno: i contanti stanno diventando demodé. I turisti stranieri effettuano gli acquisti utilizzando, in maggioranza, la carta di credito Sotto la media euro L’Italia resta però un passo indietro rispetto agli altri Paesi dell'area euro. Nel 2021, il numero operazioni pro capite effettuate con carte in Italia è pari a 114, a fronte di una media Ue pari a 183 (236,4 in Francia, 162,5 in Spagna, 99,6 in Germania).