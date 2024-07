Ostia Antica da luglio a settembre laboratori gratuiti per parkinsoniani

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1?2024 – “Dalla crisalide al volo libero. Insieme si può”, questo il nome del progetto pilota al quale ha aderito l’Associazione La Farfalla con il sostegno della Asl Roma 3 e che sarà presentato, giovedì 4alle ore 17, nella sede operativa dell’Associazione nel cuore del parco diin Via di Castel Fusano 152. Dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno, a partire dal mese die fino asaranno organizzati, grazie alla presenza di professionisti e formatori, percorsialipercon lo scopo di favorire una migliore qualità di vita e accrescere le potenzialità operative residue e di socializzazione dei partecipanti. “Potendo contare sulla disponibilità dei nostri medici e sulla grande esperienza maturata dall’Associazione La Farfalla, che da oltre venti anni opera sul nostro territorio a favore delle persone con disabilità e difficoltà sociali, abbiamo deciso di supportare questo nuovo percorso che può rappresentare per i pazienti e per le loro famiglie un valido aiuto nella gestione della malattia”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.