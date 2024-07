Nuova Dacia Bigster 2025 | render della maxi Duster

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 1 luglio 2024) Potremmo vederla entro la fine dell’anno, almeno dal punto di vista di presentazione. Parliamo, nuovo modello di punta del marchio romeno, le cui vendite partiranno dal primo semestre del prossimo anno. Il suv sarà una sorta divitaminizzata, più grande e più spaziosa. In questo modoandrà a piazzare un prodotto dagli alti volumi di vendita nel segmento C. Ladovrebbe avere un prezzo d’attacco intorno ai 21 mila euro, in maniera da porsi come modello più economicocategoria, garantendo contenuti ed un design accattivante. Le immagini utilizzate nell’articolo sono solo deia scopo illustrativo prese dal filmato del canale Youtube di Speed Car Mania. Trattasi di materiale non ufficiale.