Milano Pride 4 giornalisti molestati da sconosciuto infiltrato a punto stampa Schlein

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 1 luglio 2024) Aldi ieri, quattroche hanno seguito l'evento hanno raccontato di aver subito molestie da parte di un uomo che non è stato identificato. Subito prima deldella segretaria del Pd Elly, vicino al carro del partito in via Vittor Pisani, il ragazzo - secondo la versione dei cronisti coinvolti - si è avvicinato al folto gruppo die operatori tv, palpeggiandoli e lasciandosi andare a gesti ancora più espliciti. Il Pd, che ha collaborato con iper recuperare eventuali video anche girati da sopra al carro, ha smentito l'ipotesi che l'uomo appartenesse al servizio d'ordine del partito e ha espresso vicinanza aitramite la segreteria milanese e lombarda.