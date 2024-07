Matrimonio da favola tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | i 3 abiti della sposa con dedica speciale sul velo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sono giorni di matrimoni vip: il 6 luglio è atteso quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, che hanno dato un assaggio delle nozze con la fastosa festa pre-matrimoniale. Ieri, 30 giugno, è stata invece la volta di, promessi sposi da oltre un anno dopo la proposta dell’ex ciclista. I due si conobbero in un’edizione del GF e da allora non si sono staccati più l’uno dall’altra. La location I due piccioncini, dopo 7 anni di fidanzamento, hanno deciso di pronunciare il loro fatidico sì davanti a 200 invitati in Toscana, nell’incantevole locationvilla medicea La Ferdinanda ad Artimino, una frazione di Carmignano in provincia di Prato. Dopo il party pre-wedding per accogliere gli ospiti, si è svolto il rito dele poi la festa.