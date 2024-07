Matjaz Kek chi è l’allenatore della Slovenia a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio– Nato a Maribor nel 1961,Kek ha cominciato la sua carriera da calciatore professionista nelle giovanili dello Zeleznicar, per poi spostarsi a 18 anni nella squadrasua città natale. La sua avventura sul rettangolo verde come difensore centrale è interamente trascorsa tra il club sloveno del Maribor e le squadre austriache del SV Spittal/Drau e Grazer AK, per poi terminare nel 1999. Solamente un anno dopo il suo ritiro, è nuovamente il Maribor ha contattare il suo ex difensore centrale, offrendogli la possibilità di sedersi temporaneamente sulla panchinasquadra. Kek accetta l’offerta e segue il club sloveno per le due partite valide per le qualificazioni alla Uefa Champions League 00/01 contro il Zimbru Chisinau.