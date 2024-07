Le migliori serie tv da vedere a luglio in pillole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unseriale abbastanza vario anche se, sulla carta, non con particolari guizzi. Ci si affida soprattutto a storie leggere e di intrattenimento ma non manca qualche dramma più impegnativo. Sunny (Apple tv+, 10) Peculiare incontro tra il thriller e la dark comedy, questavede al centro Suzie (Rashida Jones), americana che vive a Tokyo e che cerca di superare il grave lutto che l’ha colpita, avendo perso il marito e il figlio in un misterioso incidente aereo. L’azienda per cui lavorava il marito le affida un avanzatissimo robot domestico e, dopo un’iniziale diffidenza, il sodalizio tra i due permetterà di far luce su quanto realmente accaduto in quel tragico incidente. Under the bridge (Disney+, 10) Miniispirata all’omonimo romanzo di Rebecca Godfrey e che prende le mosse da una tragica storia vera.