La vita comincia a scricchiolare L' oroscopo di Branko | il segno in crisi privata

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Le stelle di": l'di oggi, lunedì 1 luglio. ARIETE Mercurio avrà anche creato problemi nei rapporti quotidiani ma ha saputo stimolarvi positivamente: in pochi giorni avete assunto nuovi atteggiamenti mentali, nuovi modi di parlare e di ascoltare. Ora dovete imporre questo nuovo Ariete pure in famiglia, amicizie, amore. Anche se Mercurio prende un meraviglioso aspetto dal Leone e vi seguirà positivamente sino a fine settembre, ricordate che siamo ancora nella stagione del Cancro, prudenza è sempre necessaria. Se volete potete mettere da parte un discreto profitto oggi stesso, ma sarebbe meglio vivere finalmente un amore estivo appassionato. TORO Luna di luglio nelfino a domani pomeriggio, sfruttate i suoi positivi raggi perché si intrecciano ancora con Mercurio in Cancro, Venere e Sole.