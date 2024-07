Kedrion selezionata da Biotest per distribuire la sua Immunoglobulina Yimmugo® negli Stati Uniti a seguito della recente approvazione FDA

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) CASTELVECCHIO PASCOLI, Italia, 1 luglio 2024 /PRNewswire/Biopharma Inc., controllata statunitense del gruppo, ha annunciato oggi di aver definito i termini generali di un accordo di lungo periodo conAG per la completa commercializzazione e distribuzioneterapia a base di Immunoglobuline. Questo accordo è stato stabilito inall'domanda di registrazione del prodotto da parteFood and Drug Administration (FDA) il 13 giugno 2024. Le terapie a base di Immunoglobuline, come, sono fondamentali nella gestione delle Immunodeficienze Primitive (IDP), una condizione che colpisce circa 500.000 persone. Questi trattamenti svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione delle infezioni, nel potenziamento del sistema immunitario e nel miglioramentoqualità di vita dei pazienti.