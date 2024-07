Josè Vianna riparte dal passato rossonero Guiderà la seconda squadra sarzanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cambio di panchina anche nelladi serie A2 dell’Hockey Sarzana. Con la promozione nella massima serie di Sergio Festa cheladi A1 il suo sostituto sarà. Il tecnico argentino che fa parte del team del settore giovanile e ha già diretto il Sarzana anni fa in serie B avrà il compito di allenare anche le categorie under 23 e under 19. Nella stagione da poco conclusa la formazione è retrocessa ma ha ottenuto il ripescaggio. "Abbiamo la consapevolezza – spiega il presidente Maurizio Corona – di aver scelto la persona giusta anche per le qualità dell’uomo dimostrate nell’ultimo anno a Sarzana in cui ha guidato la formazione under 13. Conmi auguro di allestire un progetto lungo perchè credo che sia il tecnico adatto per valorizzare i nostri giovani".