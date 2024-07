Inzaghi anticipa l’inizio della stagione | primo appuntamento con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)sta per riprendere gli allenamenti ad Appiano Gentile, conche sarà protagonista del raduno nella prima metà del mese di luglio iniziato oggi. Ma prima di rivedersi alla Pinetina c’è un altro passaggio: loBarzaghi a Sky Sport 24. SI COMINCIA – Ladelè ormai vicina a iniziare. Sabato 13 luglio, salvo slittamenti visto che il programma ufficiale ancora non c’è, il ritrovo alla Pinetina per il raduno e l’avvio degli allenamenti agli ordini di Simone. Con la tournée in Asia, peraltro mai annunciata, che è saltata i nerazzurri rimarranno in Europa sino al weekend del 17-18 agosto, quando si giocherà la prima giornata di Serie A. Perc’è anche da definire la questione contratto, dato che al momento sarebbe in scadenza.