Inchiesta di Fanpage Piantedosi a Sky | Antisemitismo dei giovani di FdI? Mi preoccupa più quello che è emerso nelle piazze

(Di lunedì 1 luglio 2024) “L’inaccettabilità delle cose viste nell’indagine giornalistica diè stata affermata anche da Giorgia Meloni e sarà sanzionata con degli allontanamenti dal partitole di” ma “va registrato che dal punto di vista dei comportamenti pericolosi e dal punto di vista di rinascite dell’, non si sono evidenziate da quel gruppole”. Così il ministro dell’Interno Matteo, ospite a Start su Sky TG24. Il ministro ha proseguito: “Miche talvolta èattività: gli incendi della bandiera di Israele, gli assalti alla brigata ebraica il 25 aprile. Cioè tutte cose molto più, dal punto di vista operativo, concreto, molto più pericolose, che non sono state poste in essere da quel gruppole.