Il Tc Bisenzio vola in B2 | Promozione meritata

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il Tcin serie B2 con la seconda squadra maschile. Grande impresa dei ‘bad boys’ di serie C del Fabbricone, che sono riusciti ad ottenere le tre vittorie che servivano per il salto di categoria nel match di ritorno casalingo della finale play off contro i veneti dello Sporting Villabella, imponendosi per 4-0. I pratesi avevano già messo una seria ipoteca sullain serie B2 imponendosi per 4-2 in Veneto nel match di andata, ma lo Sporting Villabella anche a Prato si è confermato squadra da prendere con le molle, impegnando i padroni di casa. Decisive per il grande risultato ottenuto dal Tcsono state le vittorie nei singolari del rientrante Cosimo Banti, che ha sconfitto per 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) l’ex numero 300 del mondo Desman Kocevar, e di Matteo Mesaglio, che ha battuto sempre per 2-1 (7-6, 4-6, 6-2).