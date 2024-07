Hey DJ il nuovo singolo di musu

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 1 luglio 2024) foto di Marco CarotenutoMILANO – E’ già in radio “Hey DJ” ilinedito di, scritto con Ivan Brunacci e Luca Rustici, che si è occupato anche della produzione. Il brano è disponibile in digitale (L’n’R Productions/Universal). Fuori anche il video con la regia di Salvatore Maiorano. “Hey Dj” è una canzone che si muove al tempo della libertà, che si spoglia del giudizio altrui ma anche di quello verso noi stessi, a volte severo; è un brano che ci invita a rompere il grigio e la noia delle etichette e delle sovrastrutture che la società impone, con i colori della musica. Si tratta semplicemente di voler bene a noi stessi per quello che siamo, lasciandoci alle spalle ciò che ci viene chiesto di essere. Farlo, infondo, è molto facile: dobbiamo solo ballare.