Globi d’Oro 2024 nomination | in testa Gloria! davanti a Io Capitano e Confidenza Monica Bellucci premio alla carriera

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ledeivedono in! di Margherita Vicario,a Io: ecco i candidati da Cortellesi a Favino, da Germano a Ramazzotti,Manca poco all’attesa cerimonia dei, lo storico riconoscimento assegnato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia, che torna a premiare le eccellenze del cinema italiano. Il prossimo 3 luglio i giardini dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo saranno lo sfondo di questa suggestiva serata che vedrà nel pubblico alcuni tra i nomi più significativi del cinema nostrano. A premiarli sarà una giuria composta da corrispondenti e giornalisti per la stampa estera dall’Italia, guidata dai Direttori Artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni.