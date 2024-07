Ferrari da 320mila euro va in fiamme | panico in Italia

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unadaè andata inquesta mattina intorno alle 10. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incidente, ma per il proprietario della spider deve essere stato un dolore atroce. 296 GTS va inQuesta mattina, durante una manifestazione sportiva partita dal Tronchetto e diretta sulle Dolomiti una296 GTS è stata avvolta dallesulla rampa Rizzardi, nei pressi della Fincantieri di Marghera. Il pilota si era accorto che qualcosa non andava così si è fermato ed è sceso dall'auto. Poi la spider ha preso fuoco ma il proprietario non è rimasto ferito.