ESCLUSIVA – Roma chieste informazioni al Venezia per Gianluca Busio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha chiestoalper, centrocampista statunitense dei lagunari tra i protagonisti della promozione in Serie A. Il mediano, tuttofare perché abbina quantità, tanta, a discreta qualità, è dunque nel mirino dei giallorossi, come apprende inla redazione di Sportface. Gli uomini mercato del club capitolino hanno dunque chiestoal club lagunare per uno dei punti fermi della squadra di Di Francesco, reduce da una stagione davvero esaltante con gli arancioneroverdi, con 37 presenze in 38 partite nella regular season e 4 presenze su 4 nei playoff, il tutto impreziosito da ben 7 gol.è un classe 2002 ma ha già esperienza in Serie A, visto che l’ha giocata proprio colnella stagione 2021/2022.