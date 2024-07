Elezioni Francia Macron ha sbagliato i calcoli Per quanto tempo si poteva andare avanti?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) di Michele Sanfilippo Lein, a mio avviso, sono l’ennesima conferma che le politiche economiche neoliberiste, cheha esercitato come non ci fosse un domani, producono una considerevole diseguaglianza socio-economica che, poi, al voto si traduce in una clamorosa fuga dal centro moderato. Questa dinamica di fuga diviene ancora più evidente se l’astensionismo non la fa da padrone, come è accaduto anche nellepolitiche italiane del 2018.sapeva benissimo di essere detestato dalla maggioranza dei francesi, soprattutto dopo aver imposto la legge sulle pensioni (contro la quale milioni di francesi sono scesi in piazza per mesi) andando, addirittura, contro il Parlamento. Eppure ha voluto giocare d’azzardo e, agitando lo spettro di una vittoria del Rassemblement National, sperando di essere lui a rappresentare la seconda forza del paese, contava di farcela al ballottaggio.