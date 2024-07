Demon Slayer | annunciata una trilogia di film conclusiva della saga

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come annunciato nell’ottavo e ultimo episodioquarta stagione, il ciclo finale dell’anime di, Il Castello dell’Infinito, sarà unadianziché una serie tv In concomitanza con l’ottavo e ultimo episodio di: Kimetsu no Yaiba – L’allenamento dei Pilastri, quarta stagione del franchise di, è stato annunciato che l’arco conclusivostoria sarà adattato in unadi: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito. Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno inoltre comunicato di avere acquistato i diritti globali di proiezione(con l’eccezione del Giappone e di alcune regioni dell’Asia). Ladi nuovidi, che si basa sul manga omonimo di Koyoharu Got?ge, sarà quindi distribuita nei cinema di tutto il mondo, con qualche eccezione, da Crunchyroll, ma non è ancora stato comunicata la data di uscita.