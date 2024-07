Colucci l’ex compagno di una vita al Verona | Bologna fidati del coraggio di Italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sei stagioni insieme al, qualche saliscendi tra A e B, mille battaglie da coppia di centrocampo, un tourbillon di allenatori (Prandelli su tutti) e tante chiacchierate di calcio, dentro e fuori dal campo. Leonardodefinisce Vincenzo"uno dei miei figliocci", anche secentrocampista ed ex allenatore delle giovanili rossoblù (4 anni da calciatore e 4 da tecnico del vivaio) ha solo cinque anni in più del nuovo allenatore delè del ‘72,del ‘77., che giocatore era? "Un grande metronomo, dotato di un lancio fantastico: da settanta metri ti sapeva mettere la palla sui piedi. Per le qualità che aveva penso di potere dire che avrebbe potuto fare una carriera perfino migliore".