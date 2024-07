Ciclista cade alla Gabellina a Parma in gravi condizioni Incidente anche per un centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024)(Ventasso): trasportato inall’ospedale Maggiore di. L’ieri verso le 13.30. Sono stati attivati i soccorsi e il 45enne è stato portato in ambulanza a, dove ieri era in osservazione al pronto soccorso. Poco dopo, appena prima delle 14, un motoè caduto in zona Cascata del Golfarone, a Villa Minozzo, ed è stato trasportato indi mediatà all’ospedale di Castelnovo Monti. E sempre ieri intervento della stazione monte Cusna in assistenzaXXIV Motocavalcata nel comune di Miscoso. Un partecipantegara di enduro ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra procurandosi un trauma ad una mano. Sul luogo sono arrivati i tecnici della stazione monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che hanno accompagnato il ferito all’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino: il ragazzo (un 28enne di Reggio Emilia) è stato poi portato all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.