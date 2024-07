Chi comanda nel Palio? I capitani si riprendono pezzi di potere nelle trame

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Siena, 1 luglio 2024 – Rispetto aldi luglio dell’anno scorso, deciso dopo la prima Contrada estratta dal sindaco Nicoletta Fabio al suo debutto sul palco dell’assegnazione (Selva con Violenta da Clodia), stavolta idelle Contrade avrebbero recuperato un po’ di margini di manovra. Un pizzico di peso in piùdi questodi Provenzano,strategie che hanno portato alla definizione delle accoppiate,scelte prima dei cavalli e poi dei fantini. Una modica quantità di, meglio non esagerare. Perché, nel primo momento cruciale, quelle ore nell’Entrone per votare i 10 cavalli che dovranno correre, le scelte deisono state limitate prima dai veterinari (12 cavalli esclusi su 35, nessuno può dubitare della legittimità delle decisioni sanitarie); e poi dai veti dei fantini big, che hanno tolto dal lotto il solito Remorex e Anda e Bola, che si ritrova tra i cavalli forti, senza aver mai finito un