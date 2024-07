Campogalliano in 200 per i 10mila della bilancia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quinta edizione10.000, corsa solo competitiva che celebra quello che è un po’ il simbolo storico di. Esattamente 199 i partecipanti che hanno concluso la loro fatica, con qualche defezione dell’ultimo minuto, come quella dell’atteso Riccardo BrighiAtl.MdS Panaria Group, e qualcuno che ha deciso di non arrivare fino in fondo per il caldo opprimente, nonostante la partenza fosse stata fissata alle 8,30 per evitare il peggio. La formulagara, con 5 giri del circuito cittadino di 2 km., completamente chiuso al traffico e con ristori ad ogni passaggio, porta a duelli serrati. Così è stato per la testacorsa maschile. Dopo aver seguito ad un passo per tutta la gara il carabiniere messinese Antonino Lollo, è il triatleta romagnolo Lorenzo D’Altri (Dinamo Sport Igea Marina), iscrittosi all’ultimo, a piazzare la volata ed a vincere con un distacco di soli 3 secondi.