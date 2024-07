Bonus Campi Flegrei contributo da 400 a 900 euro | chi ne ha diritto e dove richiederlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il governo ha disposto ilper sostenere le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa delle scosse sismiche dovute al bradisismo, fenomeno che interessa la zona ovest del Napoletano. Si tratta di una somma che varia da un minimo di 400 a un massimo di 900. A tali cifre si applicano poi delle maggiorazioni in presenza di anziani o disabili. La misura è stata introdotta dal recente Decreto Infrastrutture. Chi ne haHaa richiedere ilchi sia stato costretto a lasciare la propria abitazione perché dichiarata inagibile. Per far valere il proprioè necessario essere in possesso della dichiarazione di inagibilità.fare domanda I moduli per fare domanda possono essere richiesti al proprio Comune di appartenenza, limitatamente alle amministrazioni interessate dal bradisismo (Napoli, Pozzuoli e Bacoli).