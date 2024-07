Bimba di 10 Anni in Arresto Cardiaco nella Piscina di un Hotel | Soccorsa e Rianimata dal 118

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'Aquila - Un episodio drammatico ha scosso il pomeriggio di oggi, 30 giugno, in unsul lago di Scanno, dove una bambina di 10ha subito unmentre faceva il bagno in. La piccola, che stava annaspando e perdendo i sensi, è stata prontamentea bordo vasca dagli operatori del 118. Successivamente, è stata trasportata d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. Secondo i primi accertamenti, la bambina, che si trovava con un gruppo di turisti per trascorrere la giornata, potrebbe aver avuto un malore dovuto a una congestione. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i presenti. leggi tutto .