Basket Alessandro Magro si siede sulla panchina dei BC Wolves di Vilnius

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nuova avventura all’estero per, dopo che il coach ha salutato la Germani Brescia, con cui ha raggiunto quest’anno le semifinali di Serie A. Il tecnico di Castelfiorentino, infatti, ha firmato un contratto con i BCdi, formazione che partecipa all’EuroCup. Perun 1+1 in Lituania, terza esperienza all’estero per lui dopo essere stato sulle panchine del Lokomotiv Kuban in Russia e del D?browa Górnicza in Polonia.ha iniziato la sua carriera come assistente delLivorno (2004-05), prima di passare alla Viola Reggio Calabria (2005-06) e alla Mens Sana Siena (2006-14). La sua prima esperienza da head coach è stata alla Fulgor Omegna (2014-16), prima di tornare a fare da secondo a Brescia (2016-19) e alla Lokomotiv Kuban (2019-20).