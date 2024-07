Bando contributi cultura | assegnati 338mila euro a 128 iniziative

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bergamo. È pubblicato sul sito della Provincia l’esito dell’istruttoria dell’avviso pubblico per la concessione dia sostegno die progetti in ambitole nel territorio della provincia di Bergamo – anno 2024, per il quale l’Amministrazione provinciale ha impegnato la cifra complessiva di € 338.000, notevolmente superiore rispetto ai 50.000previsti inizialmente dal. La partecipazione all’avviso pubblico è stata particolarmente attiva, segno di una grande vivacitàle della nostra provincia; sono state infatti inviate 138 istanze da associazioni, cooperative, fondazioni e comuni; 113 leche sono state finanziate al 100%, 15 al 50%, mentre 10 non sono state ammesse al finanziamento. Le risorse stanziate dall’amministrazione provinciale sostengono la realizzazione di numerosi eventi, in particolar modo: 19 festival, 14 rassegne musicali e 5 teatrali, 12 mostre, 8 pubblicazioni storiche, 6volte alla catalogazione dei benili provinciali, e 6 eventi da realizzarsi nei parchi e nelle piazze cittadine.