Alla guida ubriaco e drogato | arrestato l’uomo che uccise Maurizio ed Alessandra genitori di due bimbi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nelle ore scorse i carabinieri della Compagnia di Palestrina, Roma, hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli che dispone la custodia cautelare in carcere per un 45enne, domiciliato nella frazione di Carchitti del Comune di Palestrina, gravemente indiziato per i reati di omicidio stradale esotto l’influenza dell’alcol. Nell’incidente hanno perso la vitaPonzo eCorradi mentre rimasero gravemente feriti i due figli della coppia, due bambini di sei e dieci anni, ricoverati per lungo tempo all’ospedale Gemelli di Roma.Leggi anche: Davide Baggio è morto in vacanza, gravissima la moglie che era con lui Nell’ordinanza si legge che “All’esito delle indagini condotte, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che, sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope, si sarebbe postodel veicolo causando il sinistro mortale.