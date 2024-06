Youth League di Karate i Cadetti Tricolori conquistano 4 medaglie a Porec

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024)– Dopo levinte dalla categoria degli Under 21 (leggi qui), arrivano altri podi azzurri e lo fanno dai. Alladi, ikalottano e regalano successi all’Italia. Sono 4 leconquistate dalla categoria in gara nella seconda giornata di competizione. Matteo Freda ha ottenuto il bronzo nel kata maschile individuale, battendo il rumeno George Razvan con il punteggio di 24.80 a 24.20. Nel kumite invece sono arrivate due splendide. Il primo alloro, l’argento, è arrivato da Elisa Cattaneo nel peso dei +61 kg, in finalissima con la slovena Zeumerova, mentre il secondo ha il colore del bronzo e per Nicole Correddu. Quest’ultima ha vinto con il risultato di 4-2 sulla tedesca Miley Schindler.