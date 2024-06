Vicino all' Abbazia di Rosazzo si produce uno dei migliori vini bianchi del Friuli Venezia Giulia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 30 giugno 2024) Quando nel 1068 i monaci agostiniani decisero di stabilirsi sul colle di Santa Caterina iniziando la costruzione dell'dia Udine), avevano ben presente che l'area in cui si stavano stanziando aveva delle ottime potenzialità agricole. Quel luogo, poi passato nelle mani dei benedettini e in seguito dei domenicani, per i secoli a venire svolgerà un importante ruolo tanto dal punto di vista religioso quanto da quello viticolo: questo percorso troverà il suo compimento nel 2011 quando, da sottozona della Doc Colli Orientali deldiventa una Docg, con alcuni deidel. Il territorio Quando parliamo della Docgfacciamo riferimento a una piccola denominazione che ricade nel territorio collinare che si sviluppa tra i comuni di Manzano e San Giovanni al Natisone, cui si aggiunge una piccola porzione del comune di Corno di