Tour 2024 tappa 3 | percorso favoriti e orari tv

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 30 giugno– Si rifiata un po’ aldopo le prime roventi tappe. A Bologna, dopo il doppio passaggio sul colle di San Luca, è arrivata la fuga che ha premiato il francese Kevin Vauquelin che ha trionfato in solitaria in via Irnerio dando alla Francia il secondo successo di fila. Qualche puntura di spillo tra i big con lo scatto di Pogacar sul secondo passaggio a San Luca, ma Vingegaard ha risposto ed Evenepoel, assieme a Carapaz, è rientrato nel finale. Lo sloveno ha comunque conquistato la maglia gialla per migliori piazzamenti avendo lo stesso tempo di Evenepoel, Vingegaard e Carapaz. Non dovrebbero esserci sconquassi invece nella terzacon arrivo a Torino dove è presumibile un arrivo in volata.Dopo il caldo e le prime fatiche in salita, ilinizia a premiare i velocisti con la terzada Piacenza a Torino.