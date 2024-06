Terzino sinistro centrocampo ed esterno | le scommesse di Southgate ora sono un caso aperto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) Alan Shearer ha descritto il gioco dell’Inghilterra come “terribile”, Gary Lineker ci è andato ancora più pesante, mentre Wayne Rooney ha persino tirato in ballo scherzosamente Pep Guardiola: “Il gioco è molto più di posizione, tutti vogliono segnare il gol perfetto. Penso sia colpa sua“. Quel che è certo è che il clima alle porte dell’ottavo di finale contro la Slovacchia è pesante in casa inglese. Se si ha a disposizione un quartetto (Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka e Harry Kane) da 114 gol in una stagione, avere alte aspettative è normale. Se poi da quel quartetto escono due sole reti nella fase a gironi di un Europeo e si finisce nella parte comoda (sulla carta) del tabellone, ecco che si viene a creare un pericoloso mix di critiche, malumori e attese ancora più alte in ottica finale.