Taxi il bando delle nuove licenze è un caso | Patente impossibile non ci sono date d’esame

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 30 giugno 2024) Bologna, 1 luglio 2024 – “Devo prendere laper guidare ilentro il 2 luglio. Ma non ciesami. È tutto bloccato: se uno vuol diventare tassista, a Bologna nel 2024 non può farlo. Ildel Comune fatto così non serve a nulla". (DIRE) Bologna, 4 giu. - Che differenza fanno 72a Bologna se "continuano a creare ciclabili e a scomparire preferenziali", gli spostamenti diventano "sempre più complicati con quattro cantieri più altri due che dovranno partire a breve per la linea verde del tram" e più in generale permangono i "problemi atavici della mobilità" in città? Se lo chiedono, con polemica, i tassisti bolognesi, che in occasione dello sciopero nazionale oggi hanno indetto un sit-in promosso da Uiltrasporti e Urisotto la sede del Comune in piazza Liber Paradisus, con tanto di mezzi fermi parcheggiati in doppia fila su via Fioravanti.