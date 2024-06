Stefano Ferri un lottatore in tacchi a spillo e tubino Per essere felici ci vuole coraggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Vi racconto il mio incontro con, crossdresser illuminista e illuminato. Mi è apparsa una sua foto su Facebook e ho provato subito una forte simpatia per il suo volto sorridente e i suoi abiti femminili, così ho deciso immediatamente di scrivergli quanto segue: Ciao, sono Ricky Farina, ho un videoblog sul Fatto Quotidiano online dove posto i miei film ritratti agli esseri umani, se un giorno vorrai un mio film, sono a tua disposizione.mi ha risposto subito, accettando con fiducia visionaria la mia proposta. Ci siamo scambiati i numeri, gli ho scritto “io porto sempre il cappello” e lui mi ha risposto “e io porto sempre i”. Gli ho proposto di fare il film ritratto in un posto per me magico: il caveau. Il caveau è un seminterrato elegantissimo, arredato con gusto e raffinatezza d’altri tempi, creato dal mio amico Alessandro Deiana per accogliere e aumentare lo stato di bendi chi è ritenuto degno di varcarne la soglia.