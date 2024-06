Sacerdoti | trasferimenti in arrivo Nuovi parroci a Grassina e Antella

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Il nuovo giro diditra parrocchie della diocesi, stavolta coinvolgeil Vicariato di, Ripoli e Impruneta. Lascia il Comune di Bagno a Ripoli don James Savarirajan. Un arrivederci doloroso per la comunità a cui si è legato in 9 anni da parroco. Resterà ancora per tutta questa estate, per poi andare a settembre alla sua nuova destinazione: sarà parroco della chiesa di Sant’Antonino a Bellariva. In linea d’aria pochi chilometri, ma una distanza importante per quella che ormai è diventata la sua famiglia allargata. Sarà sostituito da un collega sacerdote che probabilmente conquisterà lo stesso affetto: don Renato Barbieri, già missionario in Brasile. Diventa parroco, al posto di don James, della parrocchia di San Michele Arcangelo ae di San Bartolomeo a Quarate.