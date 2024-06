Roma l’Oipa denuncerà l’uomo che ha preso a calci un cane in via Sabelli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2023- L’organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) presenterà nelle prossime ore una denuncia per maltrattamento, ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice penale, nei confronti delche ahala pitbull incinta che deteneva. A quanto si apprende, si tratta di un senza fissa dimora che, dopo avere picchiato la cagnolina, l’ha gettata in un cassonetto dei rifiuti all’altezza di via, nel quartiere San Lorenzo. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti di San Lorenzo e immediato è stato l’intervento di alcuni agenti che hanno messo in salvo l’animale. Gli stessi agenti hanno trovato e denunciato il proprietario. La cagnolina è stata affidata al canile municipale Muratella, dal quale si spera possa presto uscire verso una nuova vita.