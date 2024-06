Report stasera | anticipazioni puntata 30 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 30 giugno 2024) Domenica 30, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Ladidi questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. In questadici saranno due inchieste principali, che abbiamo ritrovato spesso nel corso della stagione. Si tratta di Food for Profit e del Caso Regeni. Vedremo gli ultimi sviluppi di entrambe le vicende.in streaming Appuntamento con ladi, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, lasarà visibile anche in streaming a questo link.