Paulo Sousa in Arabia Saudita | l’ex Salernitana allenerà l’Al-Ahli

(Di domenica 30 giugno 2024)nel corso della stagione 2024/2025.tecnico di Fiorentina eha accettato l’offerta della società araba, con la quale si è legato recentemente scegliendo dunque di lasciare il calcio europeo. Si tratta di una decisione già anticipata in passato da, quantomeno negli intenti, se si considera che avesse accettato di guidare il Flamengo già nel 2021/2022, una squadra notoriamente brasiliana. Di seguito una parte del comunicato del club militante in Saudi League, diffuso sui social: “La Società di calcio Al-annuncia il contratto dellenatore portoghese Paolo. La Shabab Al-Company augura al tecnico il meglio per raggiungere gli obiettivi e le ambizioni della società e dei suoi tifosi”.