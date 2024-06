Oroscopo estate 2024 | questi segni saranno davvero fortunati

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 30 giugno 2024) È arrivato il momento di dare un’occhiata all’per scoprire quali. Lo scorso 21 giugno c’è stato il solstizio d’, ovvero il giorno in cui le ore di luce sono il numero superiore rispetto a tutti gli altri giorni dell’anno. Spesso si dice che il giorno più lungo dell’anno e per questo motivo viene associato anche al buon umore. I trepiùdell’– InformazioneOggi.itMa oltre ad essere la giornata in cui termina la primavera e inizia l’, il 21 giugno è anche un giorno in cui avvengono dei cambiamenti a livello astrale che possono influenzare la sfera personale di ogni singola persona. Lo scorso 21 giugno infatti il sole ha lasciato i Gemelli per unirsi al Cancro. Scopriamo qualizodiacali piùin questo periodo dell’anno.